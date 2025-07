Ein Elfjähriger Junge ist am Sonntagnachmittag auf einem Spielplatz in der Adlersbergstraße in Suhl von einem Hund gebissen worden. Das Kind spielte zuvor, wie Polizeisprecherin Anne-Kathrin Seifert am Montag mitteilte. Warum der nicht angeleinte Hund zugebissen hat, ist unklar. Das Kind kam leicht verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Den Hundehalter erwartet eine Anzeige.