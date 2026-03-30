Schon Martin Luther soll in einer seiner Predigten dem mittelalterlichen Kegeln Erwähnung getan haben: „Aber wenn wir einen Rinnenball rollen, ist nicht alles verloren“, rief er den unter der Kanzel Versammelten zu. Ihm war nicht entgangen, mit welcher Freude und Ausgelassenheit zu vielerlei Anlässen einfache Bauern wie auch die gehobenen Kegelgesellschaften die noch auf Freiflächen aufgestellten Figuren zu treffen versuchten. Und auch Johann Wolfgang von Goethe erhob das Kegelspiel in der Faustschen Szene „Vor dem Tor“ zu ewigem Ruhm, als er Famulus Wagner, einem bekennenden Menschenhasser, zu Doktor Faustus am Ostersonntag sagen ließ: „Mit Euch, Herr Doctor, zu spazieren ist ehrenvoll und ist Gewinn. Doch würd’ ich nicht allein mich her verlieren, weil ich ein Feind von allem Rohen bin. Das Fiedeln, Schreien, Kegelschieben, ist mir ein gar verhaßter Klang; sie toben wie vom bösen Geist getrieben und nennen’s Freude, nennen’s Gesang.“