Eigentlich hatte Sebastian Heims Vater keine Ahnung, wie diese auf den ersten Blick so chaotisch wirkende Sportart namens American Football funktioniert. „Er war beim ersten Spiel auf dem Köpfchen, mit seinem Nachbarn, der ist der Edelfan der Gunslingers und hat ihm die Regeln erklärt“, erzählt Sebastian Heim. In wenigen Minuten soll der Sponsorenabend der Suhl Gunslingers beginnen. Vier Tage nach dem vorzeitigen Gewinn der Meisterschaft hatten die „Revolverhelden“ ihre Förderer in die Suhler Kinobar eingeladen. Man wollte zurückschauen, vor allem aber voraus.