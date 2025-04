2025 muss es klappen. „Wenn nicht dieses Jahr, wann dann?“, sagt Janko Luhn, nicht nur selbst aktiver Spieler, sondern auch Sportlicher Leiter der Suhl Gunslingers, Südthüringens erste und nach wie vor einzige American-Football-Mannschaft. In den vergangenen zwei Spielzeiten scheiterten die Waffenstädter am großen Aufstiegstraum jeweils knapp, wurden Vizemeister. Was die Suhler „Revolverhelden“ alles unternommen haben, damit im Herbst Platz eins herausspringt, erzählte uns Vorstand Janko Luhn in dieser Woche beim Training.