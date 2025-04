Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten fehlt eine Sache in den Einkaufsregalen: Apfelschorle. Die erfrischende Mischung aus Apfelsaft und Mineralwasser mit Kohlensäure ist eines der ersten Dinge, die Brandon Higgins als Erstes in Deutschland kennengelernt hat. „Das war eines der ersten Dinge, die ich hatte, als ich hierherkam. Ich hatte es zum Mittag und es steht jetzt sehr oft in meinem Kühlschrank“, erzählt der neue Cheftrainer der Suhl Gunslingers bei der Trainingseinheit am Dienstag (22. April), wenige Tage vor dem Saisonstart in der 5. Liga.