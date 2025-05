Glück gehabt: Strafeinheiten soll es in den nächsten Tagen nicht geben. Stattdessen will Chefcoach Brandon Higgins seinen Spielern freigeben. „Am Dienstag machen wir kein Training. Wir treffen uns stattdessen zur Grillparty“, sagt der US-Amerikaner kurz nach dem Ende des dritten Saisonspiels der Suhl Gunslingers. Das endet am Sonntagabend (18. Mai) erwartungsgemäß mit einem hohen Sieg, 52:13 gegen die Freiberg Phantoms. Suhl bleibt das Maß aller Dinge in der Verbandsliga Mitteldeutschland. Drei Spiele, drei große Ausrufezeichen für die bislang überforderte Konkurrenz in Liga fünf.