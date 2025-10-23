Die Suhler Grünen haben ihr Nein zur Suhler Ausnahme von der allgemeinen Tempo-50-Regel für innerörtliche Straßen bekräftigt und die Stadträte aufgefordert, sich gegen die derzeitigen Tempo-60- und Tempo-70-Bereiche auszusprechen. „Wieso muten Sie diesen Lärmpegel und die Geschwindigkeit den Menschen zu, die an dieser Straße wohnen?“, heißt es in einer Erklärung von Grünen-Stadtrat Bernhard Hofmeier. Damit reagiert Hofmeier auf die Debatte zu Pro und Contra den ungewöhnlichen Suhler Geschwindigkeitsregeln, die diese Zeitung widergespiegelt hat. „Wir reden hier nicht von einer Umgehungsstraße, sondern von einer Magistrale, die mitten durch Suhl führt und die Stadt zerschneidet“, heißt es in der Mitteilung weiter. Als Umgehungsstraße sei die Autobahn geplant gewesen, diese werde aber solche nicht angenommen und entlaste damit den innerstädtischen Verkehr nicht.