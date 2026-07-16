Nach zwölf Jahren engagierter Tätigkeit in der Justizvollzugsanstalt Goldlauter wird Pfarrerin Christiane Bosse aus ihrem Dienst als Gefängnisseelsorgerin verabschiedet. Von 2019 bis 2023 war sie zusätzlich in der Justizvollzugsanstalt Untermaßfeld tätig und begleitete dort ebenfalls Menschen in Haft. „Mit ihrem Wechsel in den Gemeindepfarrdienst endet ein besonderer Abschnitt ihres beruflichen Wirkens – geprägt von Menschlichkeit, Vertrauen und der Überzeugung, dass jeder Mensch eine neue Perspektive verdient“, würdigt Marcus Goldbach,Sprecher des Evangelischen Kirchenkreises Südthüringen, ihre Tätigkeit.