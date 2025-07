Suhl-Goldlauter - Das ist das Ergebnis eines Gutachters und der Ermittler der Kriminalpolizei nach den Untersuchungen am Brandort. Wie Polizeisprecherin Anne-Kathrin Seifert mitteilt, lokalisierten die Spezialisten die Brandausbruchstelle im Bereich des Carports. „Die Brandortuntersuchung ergab, dass der Brand vorsätzlich oder fahrlässig verursacht wurde. Eine technische Ursache konnte ausgeschlossen werden“, so die Polizeisprecherin. Das Wohnhaus wurde an jenem Sonntag innerhalb von zwei Stunden ein Raub der Flammen. Die Bewohner blieben zum Glück unverletzt.