Das Thermometer zeigt nur 19 Grad an, aber immerhin meint die Sonne es an diesem Tag gut mit dem Waldbadverein im Suhler Ortsteil Goldlauter-Heidersbach. Der Himmel ist blau, das Schwimmbecken und die Badehosen der drei Männer, die sich nun als die erste ins Wasser stürzen, ebenfalls. Wie es die Tradition so will, ist unter ihnen Ortsteilbürgermeister Matthias Gering, außerdem Vereinsvorsitzender Axel Gropp, die traditionell das Anbaden zum Start in die Freibadsaison übernehmen. Geübt wie sie sind, merkt man ihnen das doch noch recht kühle Wasser kaum an, während sie ihre Bahn ziehen.