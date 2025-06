Im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagmorgen stülpten unbekannte Täter eine Gelbe Tonne über das Geschwindigkeitsüberwachungssystem in der Meininger Straße in Suhl stadtauswärts, wie die Polizei am Sonntagvormittag mitteilt. Durch Polizisten konnte der Behälter heruntergenommen und seinem rechtmäßigen Nutzer wieder ausgehändigt werden.