Bei einem Verkehrsunfall am späten Dienstagabend in Suhl wurde ein 25-jähriger Fußgänger schwer verletzt . Der Mann überquerte gegen 22 Uhr die Große Beerbergstraße auf Höhe einer Tankstelle, verlor dabei sein Handy und kehrte auf die Fahrbahn zurück, um es aufzuheben. Ein 54-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Fußgänger, wie die Polizei berichtet. Dieser wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden, dessen Höhe noch nicht bekannt ist.