Suhl: Freie Wähler mit neuem Vorsitzenden

Zu ihrer regulären Wahlversammlung haben sich am Montagabend im Achat-Hotel die Mitglieder der Freien Wähler Suhl getroffen. Dabei wurde der neue Vereinsvorstand gewählt.
Hermann Klett ist der neue Vorsitzende des Vereins Freie Wähler Suhl. Montagabend haben die Mitglieder einen neuen Vorstand gewählt.
Zu ihrer regulären Wahlversammlung haben sich am Montagabend im Achat-Hotel die Mitglieder der Freien Wähler Suhl getroffen. Dabei wurde der neue Vereinsvorstand gewählt.
Nach der Werbung weiterlesen
Hermann Klett ist der neue Vorsitzende der Freie Wähler Suhl. Jennifer Gottwald und Ingrid Ehrhardt wurden als Stellvertreterinnen gewählt, Sylvia Hamatschek als Schatzmeisterin und Karin Rennert als Schriftführerin. Neu im Vorstand ist die Lehrerin Jennifer Gottwald, die seit zwei Jahren Mitglied im Verein ist und für die Freien Wähler im Kulturausschuss des Stadtrates als Sachkundige Bürgerin agiert, teilt Ingrid Ehrhardt mit. Hermann Klett, Sachkundiger Bürger im Finanzausschuss, war bereits als stellvertretender Vorsitzender aktiv. Er übernahm kommissarisch das Zepter nach dem Wegzug der langjährigen Vereinsvorsitzenden Brigitte Günkel. Im Rechenschaftsbericht hob Hermann Klett noch einmal die Leistungen seiner Vorgängerin hervor und bedankte sich für ihr unermüdliches Engagement in den vergangenen Jahren. Ebenso würdigte er die Leistungen der Freien-Wähler-Stadträte in der letzten und jetzigen Legislatur. „Wir werden auch weiterhin als politisch unabhängiger Verein, also als Verein, der nicht von Parteiinteressen gelenkt wird oder auf solche Rücksicht nehmen muss, für die Bürger unserer Stadt Suhl eintreten“, versprach er. Ziel sei es, sichtbarer und lauter für die Menschen aller Generationen in Suhl und den Ortsteilen zu werden.
„Wir müssen einfach näher ran, zielstrebiger das Gespräch in der Öffentlichkeit suchen, durch Aktionen Aufmerksamkeit erreichen, den Bürgern Kommunalpolitik nahebringen und sie zum Mittun einladen, vor allem auch jüngere Menschen“, führte er aus. „Wir haben schmucke Bänke an Wanderwegen gesponsert, der Waffenschmied-Brunnen erhält seit Jahren von uns ein Osterkleid. Suhl soll ausstrahlen, das werden wir weiter beherzigen“, verweist Hermann Klett auf künftige Verschönerungs-Aktionen. Gut gestaltet sich auch die Zusammenarbeit mit der Fraktion, die aktiv im Stadtrat und den Ausschüssen wirkt.
„Auf der Agenda stehen mehrere Vorhaben“, erklärte der Vorsitzende. Dazu gehöre unbedingt die Stadtgestaltung – von Parkflächen über den Rückbau von unsicheren und in der Unterhaltung teuren Tunnelanlagen für Fußgänger, der Ausbau von Radwegen oder die Freilegung von Flussläufen sowie die Gestaltung von Freiflächen in diesen Bereichen.
„Wir müssen uns dabei offensiver und konsequenter für den gezielten Einsatz von Fördermitteln stark machen. Die Gelder sollten endlich dort Verwendung finden, wo uns die unansehnlichen Ecken, Flächen und Wasserfälle schon lange ärgern, erinnerte Hermann Klett an Vorhaben aus dem Programm der Freien Wähler und ist sich darin mit dem Fraktionsvorsitzenden Frank Keiner einig.