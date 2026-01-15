Suhl: Freie Wähler mit neuem Vorsitzenden

Hermann Klett ist der neue Vorsitzende der Freie Wähler Suhl. Jennifer Gottwald und Ingrid Ehrhardt wurden als Stellvertreterinnen gewählt, Sylvia Hamatschek als Schatzmeisterin und Karin Rennert als Schriftführerin. Neu im Vorstand ist die Lehrerin Jennifer Gottwald, die seit zwei Jahren Mitglied im Verein ist und für die Freien Wähler im Kulturausschuss des Stadtrates als Sachkundige Bürgerin agiert, teilt Ingrid Ehrhardt mit. Hermann Klett, Sachkundiger Bürger im Finanzausschuss, war bereits als stellvertretender Vorsitzender aktiv. Er übernahm kommissarisch das Zepter nach dem Wegzug der langjährigen Vereinsvorsitzenden Brigitte Günkel. Im Rechenschaftsbericht hob Hermann Klett noch einmal die Leistungen seiner Vorgängerin hervor und bedankte sich für ihr unermüdliches Engagement in den vergangenen Jahren. Ebenso würdigte er die Leistungen der Freien-Wähler-Stadträte in der letzten und jetzigen Legislatur. „Wir werden auch weiterhin als politisch unabhängiger Verein, also als Verein, der nicht von Parteiinteressen gelenkt wird oder auf solche Rücksicht nehmen muss, für die Bürger unserer Stadt Suhl eintreten“, versprach er. Ziel sei es, sichtbarer und lauter für die Menschen aller Generationen in Suhl und den Ortsteilen zu werden.