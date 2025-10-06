 
Suhl Feuerwehr befreit Reh aus Notlage

Steffen Ittig

Am Montag ist ein Reh in Suhl in eine hilflose Lage geraten. Dank Feuerwehr konnte es wieder zurück in die Natur springen. 

 
Am Montagvormittag hat ein Spaziergänger in der Kleingartenanlage Linsenhof in Suhl ein Reh in einer misslichen Lage entdeckt und sofort die Feuerwehr alarmiert. Die Freiwillige Feuerwehr Suhl Zentrum rückte daraufhin aus, um das Tier zu befreien.

Die Einsatzkräfte hoben den Zaun an, unter dem sich das Reh verfangen hatte. Glücklicherweise war das Tier augenscheinlich unverletzt, wenn auch sichtlich aufgeregt. Nachdem es befreit war, konnte es wieder in die Freiheit laufen.

Ohne die Hilfe der Feuerwehr hätte sich das Reh nicht allein befreien können und wäre vermutlich verendet. Dank des schnellen Eingreifens endete der Vorfall jedoch glimpflich.