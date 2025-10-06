Suhl Feuerwehr befreit Reh aus Notlage
Steffen Ittig 06.10.2025 - 18:42 Uhr
Am Montag ist ein Reh in Suhl in eine hilflose Lage geraten. Dank Feuerwehr konnte es wieder zurück in die Natur springen.
Die Einsatzkräfte hoben den Zaun an, unter dem sich das Reh verfangen hatte. Glücklicherweise war das Tier augenscheinlich unverletzt, wenn auch sichtlich aufgeregt. Nachdem es befreit war, konnte es wieder in die Freiheit laufen.
Ohne die Hilfe der Feuerwehr hätte sich das Reh nicht allein befreien können und wäre vermutlich verendet. Dank des schnellen Eingreifens endete der Vorfall jedoch glimpflich.