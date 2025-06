Noch vor der Sommerpause zog internationales Flair ein in den Großen Saal des Congress Centrums Suhl. Auf ihrer „Just live – Tour 2025“, die ihren Start in Berlin hatte, stand Bonnie Tyler für das Abschlusskonzert der Deutschlandtour 2025 in Südthüringen auf der Bühne – sozusagen Suhl als Höhepunkt.