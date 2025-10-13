Schon fast im monatlichen Rhythmus wird im Raum Suhl ein kleines Mädchen entführt – so suggerieren es zumindest immer wiederkehrende Facebook-Beiträge. „Drama in Suhl“ steht dort geschrieben. Das Opfer würde Emma Fuchs heißen, sie sei elf Jahre alt und ein Lebenszeichen gibt es bislang nicht. Auf der blau-weißen Social-Media-Plattform läuft der Beitrag hoch und runter. Verfasst seien die emotionalen Zeilen von einem „Bekannten“ der Familie.