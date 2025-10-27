Das schaurig-schöne Einkaufsspektakel mit der großen Portion Halloweenflair verspricht auch diesmal ein toller Anziehungspunkt für die ganze Familie zu werden. Kleine und große Halloweenfans kommen ebenso auf ihre Kosten wie begeisterte Spätshopper und Schnäppchenjäger. Denn sowohl die Geschäfte im EinkaufsCentrum „Am Steinweg“ und im Lauterbogencenter als auch die Läden im und um den Steinweg bieten am Tag des Halloween-Shoppings attraktive Sonderangebote und jede Menge Einkaufsaktionen für die Kunden an.