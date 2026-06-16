Etwas aufgeregt sind die jüngsten Teilnehmer am Konzert im Großen Saal des Congress Centrums Suhl schon; sie warten ungeduldig im Kreis sitzend auf den Beginn, den das Blechbläserensemble, bekannt als die Brass-Band, mit seiner Intrade bildet. Unter den jungen Musikern ist auch Oskar Stübig aus Suhl. Der Zwölfjährige spielt Waldhorn. Über eine Arbeitsgemeinschaft hat er mit acht Jahren zur Musik gefunden. Seine Motivation beim Spielen: „Das Wichtigste für mich ist, dass ich Spaß habe“.