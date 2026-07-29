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Suhl Egerländer und Oberkrainer kommen

Spitzenstars der Blas- und Volksmusik gastieren am Donnerstag, 5. November, im Congress Centrum Suhl. Der Kartenvorverkauf hat begonnen.

Suhl: Egerländer und Oberkrainer kommen
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Sašo Avsenik und seine Oberkrainer. Foto: Rok Mlinar/Agentur

Alexander Wurz, die Egerländer Musikanten und Sašo Avsenik und seine Oberkrainer gehen im Herbst wieder gemeinsam auf Tournee. „Nach der gefeierten Premierentour 2024 mit begeisterten Besuchern in ausverkauften Konzerthallen war sofort klar: Dieses Erlebnis darf keine einmalige Sache bleiben“, sagt Helmut Seim von der veranstaltenden Kulturzentrale Süd aus Ravensburg. Während ihrer Gipfeltreffen-Tournee bringen die Stars der Blas- und Volksmusik ihre unvergleichliche Energie am Donnerstag, 5. November, nach Suhl und gastieren um 20 Uhr im Congress Centrum.

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Wiedersehen unter Freunden

„Diese Konzerte verbinden uns tief – über Generationen und Ländergrenzen hinweg“, sagt Sašo Avsenik, Enkel der Oberkrainer-Legende Slavko Avsenik. „Wenn Egerländer und Oberkrainer zusammentreffen, ist das ein Wiedersehen unter Freunden – auf der Bühne und im Saal.“

Unter der Leitung von Alexander Wurz führen die Original Egerländer Musikanten die Tradition von Ernst Mosch und Ernst Hutter fort – mit großem Respekt vor dem Erbe und frischem Schwung. „Wir teilen nicht nur eine Bühne, sondern eine Haltung: Freude, Freundschaft und die Liebe zur Musik“, so Wurz.

Das Publikum in Suhl darf sich am 5. November auf viele Klassiker, aktuelle Hits und musikalische Überraschungen freuen. Tickets gibt es ab sofort im Vorverkauf unter www.die-egerlaender.de und www.saso-avsenik.com