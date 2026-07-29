Suhl: Egerländer und Oberkrainer kommen

Alexander Wurz, die Egerländer Musikanten und Sašo Avsenik und seine Oberkrainer gehen im Herbst wieder gemeinsam auf Tournee. „Nach der gefeierten Premierentour 2024 mit begeisterten Besuchern in ausverkauften Konzerthallen war sofort klar: Dieses Erlebnis darf keine einmalige Sache bleiben“, sagt Helmut Seim von der veranstaltenden Kulturzentrale Süd aus Ravensburg. Während ihrer Gipfeltreffen-Tournee bringen die Stars der Blas- und Volksmusik ihre unvergleichliche Energie am Donnerstag, 5. November, nach Suhl und gastieren um 20 Uhr im Congress Centrum.