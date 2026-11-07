Aktion in Suhl: Diese Familie teilt ihr Weihnachtsfest

Weihnachten ist bekanntlich das Fest der Liebe und Familie. Was aber ist mit all jenen, deren Verwandte weit weg wohnen, deren Partner verstorben ist und die die Feiertage ungewollt allein zu Hause verbringen? Familie Wendt aus Heinrichs hat das Problem im vergangenen Jahr erkannt und ist aktiv geworden. „Uns geht es als Familie gut, wir wollen etwas davon weitergeben“, sagt Irene Wendt. Gemeinsam mit ihrem Sohn Sebastian Wendt organisierte sie eine Feier für alle, die nicht allein bleiben wollen. Und es wurde auf Anhieb ein Erfolg. Die gesamte elfköpfige Familie zog mit und zeigte sich bereit, ihr Fest zu teilen. In Heinrichs feierten sie am 24. Dezember mit rund 15 weiteren Suhlern. In diesem Jahr wollen sie daran anknüpfen und laden erneut zu einem gemeinsamen Fest ein.