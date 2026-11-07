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Aktion in Suhl Diese Familie teilt ihr Weihnachtsfest

Celine Balhas

Familie Wendt öffnet erneut Türen und Herzen und organisiert in Heinrichs ein Weihnachtsfest, bei dem jeder willkommen ist. Sie findet: Niemand soll das Fest allein feiern müssen.

Aktion in Suhl: Diese Familie teilt ihr Weihnachtsfest
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Familie Wendt lädt einsame Suhler zu einem gemeinsamen Weihnachtsfest in Heinrichs ein. Foto: Karl-Heinz Frank

Weihnachten ist bekanntlich das Fest der Liebe und Familie. Was aber ist mit all jenen, deren Verwandte weit weg wohnen, deren Partner verstorben ist und die die Feiertage ungewollt allein zu Hause verbringen? Familie Wendt aus Heinrichs hat das Problem im vergangenen Jahr erkannt und ist aktiv geworden. „Uns geht es als Familie gut, wir wollen etwas davon weitergeben“, sagt Irene Wendt. Gemeinsam mit ihrem Sohn Sebastian Wendt organisierte sie eine Feier für alle, die nicht allein bleiben wollen. Und es wurde auf Anhieb ein Erfolg. Die gesamte elfköpfige Familie zog mit und zeigte sich bereit, ihr Fest zu teilen. In Heinrichs feierten sie am 24. Dezember mit rund 15 weiteren Suhlern. In diesem Jahr wollen sie daran anknüpfen und laden erneut zu einem gemeinsamen Fest ein.

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Irene und ihr Sohn Sebastian Wendt organisieren erneut ein Weihnachtsfest für einsame Herzen. Foto: frankphoto.de

Auch für die Familienmitglieder war die Veranstaltung im vergangenen Jahr eine besondere Erfahrung. „Wir waren sehr erstaunt über die Resonanz“, sagt Irene Wendt. Kaum hatten sie ihre Idee bekannt gemacht, erreichte sie eine Welle der Hilfsbereitschaft. Von allen Seiten bekamen sie Unterstützung: ob mit Glühwein, Liedheften für das gemeinsame Singen oder Spenden aller Art. Auch einen Fahrservice konnte angeboten werden. „Es war schön, diese Gemeinschaft zu spüren“, erzählt Sebastian Wendt.

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Niemand sollte an Weihnachten allein sein müssen, finden Irene und Sebastian Wendt. Darum gestalten sie ein großes gemeinsames Fest in Suhl.

Gemeinschaft spüren

Man habe gemerkt, dass oft nur jemand nötig sei, der ein Projekt anstoße. Viele Menschen seien dann gern bereit, sich einzubringen. Die Familie freut sich, dass sie den Stein ins Rollen bringen konnte.

Dank der vielen Spenden blieben nach der Feier sogar noch rund 900 Euro übrig. Die Familie entschloss sich, das Geld dem Verein „Freies Wort hilft“ zu übergeben. „Wir wollten, dass es in der Region bleibt“, sagt Sebastian Wendt.

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Neben den Geldspenden gab es auch viele Sachspenden. So konnte die Familie sogar kleine Geschenktüten für die Gäste vorbereiten. Unter anderem brachte eine Kreativgruppe selbstgemachte kleine Präsente dafür vorbei. Einen eigenen Weihnachtsmann gab es an dem Abend ebenfalls.

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25.12.2025 13:42 Heiligabend in Heinrichs Offene Herzen für einsame Suhler

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Auch die Kinder in der Familie freuen sich wieder auf das diesjährige Fest und wollen sich mit Feuereifer einbringen. Schon im vergangenen Jahr haben sie sich verkleidet, Gedichte vorgetragen und Weihnachtszauber verbreitet. „So lernen sie auch, dass es bei Weihnachten nicht nur um Geschenke, sondern um gemeinsame Zeit geht“, sagt der Vater.

Weihnachtliche Musik gehört an so einem besonderen Nachmittag dazu. Foto: Archiv/Karl-Heinz Frank

Diese Herzlichkeit jedenfalls wurde von den Suhlern dankbar angenommen. „Das Schönste war, wie glücklich alle waren, nicht allein zu sein“, erzählt Irene Wendt. Einige hätten vor Freude über die Gemeinschaft geweint. Alle Beteiligten hätten den Tag genossen. Auch Günter Christ war dabei, um allerhand bekannte Weihnachtslieder anzustimmen. Vom frühen Nachmittag bis zum Abend saß die gesellige Runde zusammen.

Auch in diesem Jahr soll es wieder so ablaufen. Am 24. Dezember lädt Familie Wendt zwischen 14 und 19 Uhr zum gemütlichen Beisammensein ein. Es wird gemeinsam gegessen, Kaffee getrunken und gefeiert. Um Anmeldung wird gebeten. Auch über Sponsoren und Unterstützung für die Veranstaltung freut sich Familie Wendt. Dafür sind Irene und Sebastian Wendt telefonisch zu erreichen.

Kontakt

Irene Wendt
Tel.: 01723479200

Sebastian Wendt
Tel.: 015116538022