Bargeld und Dokumente haben Diebe zwischen Freitag und Samstag aus einem Auto in Suhl gestohlen. Dazu hatten sie laut Polizeibericht eine Seitenscheibe des in der Straße Auf der Mauer parkenden Wagens eingeschlagen. Entwendet wurden eine Geldbörse sowie eine Mappe mit Dokumenten eines 56-jährigen Mannes aus Suhl. Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf 500 Euro geschätzt. Als Tatzeitraum gibt die Polizei von Freitag, 16.30 Uhr bis Samstag, 12.30 Uhr an. Zeugen sollen sich unter Telefon (03681)369225 bei der Polizei melden.