Es wird heiß zwischen den Reihen der Besucher, die sich rund um die Bühne auf dem Marktplatz drängen, so richtig heiß, als der „Fire Ninja“ seine brennenden Fackeln mit Schwung durch die Luft wirbelt. Eine Feuerfontäne geht in die Höhe, das Publikum hält den Atem an, eine Hitzewelle schlägt ihnen entgegen. Dann tosender Applaus. Es war das Finale seiner Feuershow, die den Besuchern in der Mittagshitze am Samstag ordentlich einheizte. Schon geht klimpernd der Hut herum, wie es fest zum Straßentheaterfestival gehört. Denn nur mit Spenden und Sponsoren finanziert sich das, was hier am Wochenende kostenlos vom Verein Kulttraum auf die Beine gestellt wurde.