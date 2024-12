Interview Der Mann aus dem All

Interview Olaf Kretzer ist ein Tausendsassa. Er war an Bord des fliegenden Teleskops SOFIA. Und damit dem Weltall so nah, wie es nur wenigen Menschen vergönnt ist. Abgehoben ist er deswegen aber längst nicht. Im Gegenteil: Er ist der Mann, der die kompliziertesten astronomische Fragen kinderleicht erklären kann. Unterstützung bekommt er dazu von Sir Henry – dem wohl am weiten gereisten Pinguin der Welt.