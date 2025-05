Hans Bentzien war von 1961 bis 1965 Minister für Kultur der DDR. Später wurde er zum Generalintendanten des DDR-Fernsehens berufen. Und das, obwohl er Mitglied der NSDAP war. Mit seiner Vergangenheit ging er offen um, als er 1946 der KPD beitrat. Von ihm existieren sogar noch Unterlagen der NSDAP mit Mitgliedsnummer und Aufnahmedatum. Als dann aber in den 60-er Jahren Berichte aus dem Westen publik wurden, wonach dortige Funktionäre mit NS-Vergangenheit beschäftigt wurden, drangen auch Namen derer an die Öffentlichkeit, die im Osten gleichermaßen in Amt und Würden waren. Die bis dahin in der DDR verschwiegene NSDAP-Mitgliedschaft Bentziens wurde in diesem Zuge der Presse bekanntgemacht. Zwar wurde er daraufhin von seinem Ministeramt entbunden, doch beruflich fiel er wieder auf die Füße, führt Sandra Meenzen, Mitarbeiterin des Stasi-Unterlagen-Archivs in Gera, aus.