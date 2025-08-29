Den vielleicht schnellsten Feuerkünstler der Welt, einen urkomischen Magier aus Chile, und Akrobatik in schwindelerregenden Höhen mitten in der Innenstadt: Das alles kann Suhl mit dem Straßentheaterfestival bieten. Mit solchen und vielen weiteren spannenden Programmpunkten schafft es der Verein Kulttraum viele Jahre in Folge, die Stadt einmal auf den Kopf zu stellen und mit einem Schlag um mehrere Jahrzehnte zu verjüngen.