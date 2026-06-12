Suhl: Blut wird gerade im Sommer gebraucht

Der Weltblutspendetag am 14. Juni soll Menschen daran erinnern, dass nur durch regelmäßiges Blut- und Plasmaspenden die Versorgung mit Blutprodukten in Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen stabil gehalten werden kann. Und er soll auch die Menschen motivieren, die noch nie Blut gespendet haben, jetzt damit zu beginnen. Denn jede Blutspende ist wichtig, betont Susanne Brunne, Sprecherin im Institut für Transfusionsmedizin (ITMS) Suhl. „Der Weltblutspendetag ist jedoch nicht nur ein Tag des Appells, sondern auch des Dankes an alle Menschen, die durch ihr regelmäßigen Blut- und Plasmaspenden schon seit Jahren einen großartigen Beitrag für die Gemeinschaft leisten. Denn nur durch dieses Engagement können Schwerstkranke und Verletzte überhaupt mit Blutprodukten versorgt werden und manche Empfänger erhalten mit einer Bluttransfusion überhaupt die Chance auf ein Weiterleben.“