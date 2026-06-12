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Suhl Blut wird gerade im Sommer gebraucht

Redakton

Jedes Jahr am 14. Juni macht der Weltblutspendetag auf die Bedeutung des Blutspendens aufmerksam. Spender werden dringend benötigt.

Suhl: Blut wird gerade im Sommer gebraucht
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Die Zahl der Blutspenden sinkt im Sommer. Dennoch sind sie ganz wichtig. Foto: ITMS

Der Weltblutspendetag am 14. Juni soll Menschen daran erinnern, dass nur durch regelmäßiges Blut- und Plasmaspenden die Versorgung mit Blutprodukten in Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen stabil gehalten werden kann. Und er soll auch die Menschen motivieren, die noch nie Blut gespendet haben, jetzt damit zu beginnen. Denn jede Blutspende ist wichtig, betont Susanne Brunne, Sprecherin im Institut für Transfusionsmedizin (ITMS) Suhl. „Der Weltblutspendetag ist jedoch nicht nur ein Tag des Appells, sondern auch des Dankes an alle Menschen, die durch ihr regelmäßigen Blut- und Plasmaspenden schon seit Jahren einen großartigen Beitrag für die Gemeinschaft leisten. Denn nur durch dieses Engagement können Schwerstkranke und Verletzte überhaupt mit Blutprodukten versorgt werden und manche Empfänger erhalten mit einer Bluttransfusion überhaupt die Chance auf ein Weiterleben.“

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Blutspenden sind zum Beispiel zur Versorgung von Krebspatienten (19 Prozent), für Menschen mit Herzerkrankungen (16 Prozent) oder Magen- und Darmerkrankungen (16 Prozent), bei Blutarmut und Blutkrankheiten, bei komplizierten Operationen, Transplantationen oder bei schweren Unfällen lebensnotwendig. Ungefähr alle sieben Sekunden wird in Deutschland eine Blutspende benötigt. Das sind 15.000 Blutkonserven täglich. Der Bedarf an Blutkonserven ist somit hoch. Eine Blutkonserve ist nur 49 Tage haltbar. Eine Vorratshaltung ist deshalb nicht möglich.

Weniger Spenden im Sommer

„Die bevorstehenden Sommermonate mit hohen Temperaturen, Ferienbeginn und Reisezeit sorgen jedes Jahr dafür, dass noch weniger Menschen Blut spenden gehen. Die einen sind im Urlaub, die anderen scheuen bei Hitze den Gang zur Blutspende. Aber Blutspenden werden an jedem Tag im Jahr dringend benötigt. Durch hohen Reiseverkehr steigt auch die Zahl der Verkehrsunfälle und noch mehr Menschen benötigen Blutkonserven. Hinzu kommen Urlaubsrückkehrer, die durch ihre Aufenthalte in tropischen Ländern teilweise nicht sofort wieder Blut spenden können“, so Susanne Brunne weiter. Der demografische Wandel verschärfe die Herausforderungen für die Blutspende. Die Bevölkerung in Deutschland altere zunehmend. Immer mehr Spender fielen nach und nach aus Altersgründen weg.

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Während derzeit noch überwiegend die geburtenstarken Jahrgänge bereit sind, regelmäßig Blut zu spenden, zeichnet sich im Hinblick auf jüngere Blutspender ein gesellschaftliches Problem ab. Denn nachkommende Generationen werden kleiner, weil die Geburtenrate sinkt und damit auch die Zahl der Erstspender. Und junge Menschen spenden seltener Blut.

Jeder kann zum Erstspender werden

„In der Blutbank des Suhler Blutspendedienstes ist der Konservenbestand oft niedrig. Nicht nur zum Weltblutspendetag, sondern auch wegen der Versorgung in den Sommerferien müssen ausreichend Vorräte an Blutpräparaten zur Verfügung stehen. Um die Vorräte wieder aufzustocken, bittet der Blutspendedienst alle Menschen ab 18 Jahren um Unterstützung. Spenden Sie Blut oder/und Plasma oder beginnen Sie jetzt mit dem Blutspenden“, bittet Susanne Brunne, zum kleinen Aderlass zu kommen.

www.blutspendesuhl.de