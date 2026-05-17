„Ich bin 18 mit 32 Jahren Erfahrung“, steht auf dem T-Shirt von Sabine. Sie wird von ihren Weight Watschers-Mädels vom Carnevalsclub Ikalla auf einem Bollerwagen durch den Suhler Steinweg gezogen. „Auf den grünen Teppich“, rufen sie gut gelaunt. Runde Geburtstage müssen schließlich kräftig gefeiert werden. „Ich wusste zwar, dass es um 10 Uhr losgeht. Aber eben nicht, was da losgeht“, sagt die Jubilarin. Hinter vorgehaltener Hand verrät Trainerin Romy, dass im Anschluss eine Schatzsuche in der Innenstadt ansteht. Fünf Kilometer, drei Stunden und unzählige Überraschungen. Na das kann ja heiter werden. „Unser Schatz ist, dass wir heute einen schönen Tag zusammen haben“, freut sie sich.