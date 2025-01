Suhl: Betrunkener baut Vorfahrtsunfall

Auf den Straßen gilt in den meisten Ländern mit Rechtsverkehr die Grundregel rechts vor links. Derjenige, der von rechts kommt, hat Vorfahrt, der andere ist wartepflichtig. Wenn es die Verkehrsverhältnisse erfordern, wird die Vorfahrt durch entsprechende Zeichen geregelt – in der Regel an wichtigen Kreuzungen, diese gelten, wenn die Ampeln nicht in Betrieb sind.