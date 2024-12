Am Montagnachmittag, gegen 16 Uhr, kam es in der Gothaer Straße in Suhl zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Ein umgestürzter Baum hatte sich in den Kronen anderer Bäume verfangen und drohte auf die Fahrbahn zu stürzen. Die Feuerwehr Suhl war mit einer Drehleiter im Einsatz, um den Baum in der schwierigen Lage zu entfernen.