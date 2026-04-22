Die jährliche Suche nach Geld zur Deckung des städtischen Haushalts der Stadt Suhl ist auch in diesem Jahr erfolgreich. Überschüsse aus den Haushaltsabschlüssen der beiden Vorjahre in Höhe von insgesamt einer Million Euro machen es möglich, den rund 130 Millionen Euro schweren Etat auszugleichen. Und nicht nur das: Auch die seit Jahren konsequent vorangetriebene Schuldentilgung wird fortgesetzt. 1,8 Millionen sind dafür eingeplant. Dies mit dem Ziel vor Augen, Ende dieses Jahres – mit Ausnahme übernommener kleinerer Kredite aus Eingemeindungen – faktisch schuldenfrei zu sein. Das, so sieht es Oberbürgermeister André Knapp verschaffe Luft für Investitionen – und dafür kann die Stadt bekanntlich reichlich Geld gebrauchen.