Wie die Polizei in ihrem Bericht schreibt, probierten die Finder den Schlüssel vermutlich gleich aus und fuhren mit dem Auto in Suhl umher. Durch den Eigentümer konnte das Fahrzeug aufgrund eines im Fahrzeug liegengebliebenen Handys geortet und in der Robert-Koch-Straße in Suhl unbeschadet aufgefunden werden.