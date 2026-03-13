Das Interesse ist groß an der Infoveranstaltung zur Vorstellung des Wärmeplanes der Stadt Suhl. Nahezu alle Plätze im Oberrathaussaal sind besetzt. Vertreter der Stadtverwaltung und der Fraktionen des Stadtrates, Wohnraumexperten, Immobilienmakler, Vertreter der großen Vermieter wie GeWo-Geschäftsführer Thomas Hertha und der Energieversorger wie SWSZ-Netz Chef Ralf Belgardt und viele Hauseigentümer wollen sich informieren, wie die Stadt bis 2045 den gesetzlich festgeschriebenen Wandel der Wärmedversorgung von fossilen Energieträgern hin zu hin zu erneuerbaren Energien und zur Klimaneutralität anpacken will. Wie soll der energetische Sanierungsbedarf der Gebäude bewältigt werden? Was kommt auf mich als Hausbesitzer zu? Was für zukünftige Wärme-Versorgungsoptionen gibt es?