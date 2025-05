Mehr als 30 Polizeifahrzeuge haben am Maifeiertag nach dem Mittag im Wohngebiet Ilmenauer Straße Aufstellung genommen. Aus dem gesamten Bundesgebiet waren Rechtsextreme der Partei „Der Dritte Weg“ angereist. Vornehmlich mit der Bahn. Im Vorfeld hatten sie lediglich in den umliegenden Wohnblocks Werbung in Form von Flugblättern für ihre Veranstaltung gemacht. Wohl in der Hoffnung, Zaungäste bei ihrem Marsch durch das Wohngebiet anzulocken. Auf ihrer eigenen Homepage hatten sie auf einen Terminhinweis verzichtet.