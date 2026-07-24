Das Sozial- und Gleichstellungsbüro und die Verkehrswacht Suhl laden am Mittwoch, 19. August, zum Verkehrssicherheitstag unter dem Motto „Mobil bleiben – aber sicher!“ ein. Die Veranstaltung findet von 10 bis 16 Uhr in den Räumlichkeiten des Sozialen Zentrums sowie davor entlang der oberen Etage des Congress Centrums statt und richtet sich an alle Altersgruppen – von Fahranfängern bis hin zu älteren Verkehrsteilnehmern, teilt Julia Schmatloch, Leiterin des Sozial- und Gleichstellungsbüros der Stadtverwaltung, mit. „Ziel des Aktionstages ist es, Menschen jedes Alters dabei zu unterstützen, ihre Mobilität möglichst lange sicher und selbstständig zu erhalten. An zahlreichen Mitmach-Stationen haben Besucher die Möglichkeit, ihre eigene Reaktionsfähigkeit zu testen, sich zu aktuellen Themen der Verkehrssicherheit zu informieren und praktische Tipps für den Alltag mitzunehmen.“