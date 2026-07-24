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Suhl Aktionstag: Mobil bleiben – aber sicher!

Ein Verkehrssicherheitstag findet am Mittwoch, 19. August, im Sozialen Zentrum im Congress Centrum statt. Was es alles geboten wird, lesen Sie hier.

Suhl: Aktionstag: Mobil bleiben – aber sicher!
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Der sichere Umgang mit Pedelecs ist unter anderem Thema des Verkehrssicherheitstages am 19. August im Sozialen Zentrum. Foto:  

Das Sozial- und Gleichstellungsbüro und die Verkehrswacht Suhl laden am Mittwoch, 19. August, zum Verkehrssicherheitstag unter dem Motto „Mobil bleiben – aber sicher!“ ein. Die Veranstaltung findet von 10 bis 16 Uhr in den Räumlichkeiten des Sozialen Zentrums sowie davor entlang der oberen Etage des Congress Centrums statt und richtet sich an alle Altersgruppen – von Fahranfängern bis hin zu älteren Verkehrsteilnehmern, teilt Julia Schmatloch, Leiterin des Sozial- und Gleichstellungsbüros der Stadtverwaltung, mit. „Ziel des Aktionstages ist es, Menschen jedes Alters dabei zu unterstützen, ihre Mobilität möglichst lange sicher und selbstständig zu erhalten. An zahlreichen Mitmach-Stationen haben Besucher die Möglichkeit, ihre eigene Reaktionsfähigkeit zu testen, sich zu aktuellen Themen der Verkehrssicherheit zu informieren und praktische Tipps für den Alltag mitzunehmen.“

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Im Mittelpunkt stehen unter anderem die Themen Ablenkung im Straßenverkehr, Sichtbarkeit – insbesondere beim Radfahren –, der sichere Umgang mit Pedelecs sowie die Auswirkungen von Müdigkeit, Alkohol und Medikamenten auf die Fahrtüchtigkeit. Verschiedene Simulatoren, darunter ein Pkw- sowie ein Ablenkungs- und Bremssimulator, laden dazu ein, Gefahrensituationen realitätsnah zu erleben.

Ergänzt wird das Angebot durch einen Pedelec-Simulator, Rauschbrillen-Parcours sowie ein Agility-Board zur Überprüfung der Beweglichkeit. Mit dem Alters-Simulations-Anzug „Gert“ lässt sich realitätsnah nachempfinden, wie sich altersbedingte Einschränkungen auf die Wahrnehmung und Beweglichkeit auswirken.

Zwei Fachvorträge

Auch die eigene Gesundheit als wichtiger Faktor für sicheres Verhalten im Straßenverkehr wird aufgegriffen: Vor Ort werden Seh- und Hörtests angeboten.

Ein besonderer Programmpunkt sind zwei Fachvorträge um 11 Uhr und um 14 Uhr zum Thema „Miteinander von Rad- und Autofahrenden“. Dabei werden wichtige Verkehrsregeln und -zeichen erläutert, um das Verständnis und die gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr zu stärken. Darüber hinaus erhalten die Besucher Informationen zu fahrpraktischen Übungen und Angeboten speziell für ältere Kraftfahrer. Am Infostand stehen umfangreiche Materialien rund um das Thema „Mobil bleiben – aber sicher!“ zur Verfügung. Die Veranstalter freuen sich auf zahlreiche interessierte Besucher und laden alle ein, aktiv teilzunehmen, Neues zu lernen und die eigene Sicherheit im Straßenverkehr zu stärken.

Anmeldungen sind für diese kostenlose Veranstaltung nicht erforderlich.