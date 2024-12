>

Eine Südthüringer Kaufhalle in den 1980er Jahren. Die Versorgung mit Grundnahrungsmitteln und Alkohol war in der DDR sichergestellt. Feinere Zutaten etwa für die Weihnachtsbäckerei konnten dagegen Mangelware werden. In der Adventszeit überwachte sogar der Geheimdienst die Versorgung, damit die Stimmung nicht kippte. (Quelle: Unbekannt)