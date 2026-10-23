Suhl 66-Jähriger vermisst
Redaktion 23.10.2026 - 21:03 Uhr
Ein Mann aus einem Suhler Ortsteil wird vermisst. Weitere Angaben zum und ein Foto des Vermissten befinden sich aus rechtlichen Gründen im Artikel.
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Wann Peter Simon seine Wohnung verlassen hat, ist laut Polizei unklar. Die Sorge ist groß: Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet. Deshalb bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche.
Peter Simon. Foto: Polizei.
Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben kann oder Peter Simon seit seinem Verschwinden gesehen hat, soll sich beim Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681/369224 melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.