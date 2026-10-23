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Suhl 66-Jähriger vermisst

Ein Mann aus einem Suhler Ortsteil wird vermisst. Weitere Angaben zum und ein Foto des Vermissten befinden sich aus rechtlichen Gründen im Artikel. 

Suhl: 66-Jähriger vermisst
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Die Polizei sucht nach dem Mann aus Suhl-Goldlauter. Symbolfoto. Foto: Redaktion

Von Peter Simon aus Suhl-Goldlauter fehlt jede Spur. Der 66-Jährige wird seit Freitagmittag vermisst. Das teilt sie am späten Abend in einer Pressemeldung mit. 

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Wann Peter Simon seine Wohnung verlassen hat, ist laut Polizei unklar. Die Sorge ist groß: Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet. Deshalb bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche.

So sieht Peter Simon aus

  • Alter: 66 Jahre.
  • Größe: etwa 1,60 Meter.
  • Statur: kräftig.
  • Bekleidung: graue Hose und gestreifter Pullover, grün-orangefarbene Schuhe.
  • Besondere Merkmale: Brillenträger.
  • Mitgeführter Gegenstand: rote Tasche.

Peter Simon. Foto: Polizei. 

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben kann oder Peter Simon seit seinem Verschwinden gesehen hat, soll sich beim Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681/369224 melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.