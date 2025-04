Der 42-Jährige versuchte zunächst in eine Parklücke in der Friedrich-König-Straße einzuparken, scheiterte dabei jedoch. Er beschädigte zwei Fahrzeuge und verursachte über 17.000 Euro Sachschaden. „Danach stieg der Mann aus und ließ alle Emotionen an insgesamt drei Autos aus, indem er die Reifen zerstach“, schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung. Das Resultat laut Polizeibericht: weitere 1.600 Euro Schaden.