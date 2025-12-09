Am 1. Januar tritt Rene Schleicher die Stelle des Werkleiters im städtischen Eigenbetrieb Sülzfelder Wasserversorung und Abwasserentsorgung, kurz Süwa, an. Er übernimmt die Nachfolge von Wolfgang Himmel aus Sülzfeld, der die Aufgabe seit Dezember 2022 ehrenamtlich erfüllte. Wie es aus der Stadtverwaltung hieß, soll mit Blick auf die anstehenden größeren Investitionen künftig von einer ehrenamtlichen Leitung abgesehen werden. Die Entscheidung für den Nachfolger fiel im Stadtrat einstimmt auf Rene Schleicher, der bereits als Werkleiter des Kommunalen Wasser- und Abwasserzweckverbandes Meininger Umland (KWA) fungiert. Der Verband besorgt die Geschäfte für den Eigenbetrieb Süwa. Für seine Tätigkeit als Werkleiter rund um das Sülzfelder Wasser und Abwasser erfolgt seine Anstellung im Rahmen eines geringfügigen Arbeitsverhältnisses.