Süßigkeiten Schoko-Osterhasen immer teurer – trotz sinkender Kakaopreise

Auch in diesen Tagen dürften Verbraucher wieder bevorzugt zugreifen, wenn die Produkte im Sonderangebot sind. In der Aktion gibt es den 100-Gramm-Hasen von Lindt derzeit teilweise schon für 2,22 Euro (statt 4,99 Euro), den 45-Gramm-Hasen von Milka für 1,11 Euro (statt 1,89 Euro).

"Für den Handel bleibt der Schoko-Osterhase ein klassischer Frequenzbringer", sagt Handelsprofessor Carsten Kortum von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Heilbronn. Die Marge werde vorübergehend geopfert, um Kunden in den Laden zu ziehen - in der Hoffnung, dass sie dort weitere Produkte kaufen.

Wie viel darf Schokolade kosten?

"Marken können hohe Preise verlangen", sagt Kortum. Viele bekannte Hersteller hätten in den vergangenen Jahren bei Schokolade, Kaffee oder Kosmetik überproportional die Preise erhöht. Lindt-Schokolade sei inzwischen teurer als hochwertiges Frischfleisch. Der Handelsexperte sieht einen zunehmenden Wettbewerb der Luxusgüter. "Premium funktioniert, solange der wahrgenommene Mehrwert klar höher ist als bei Alternativen."

Philipp Hennerkes, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands des Deutschen Lebensmittelhandels, sagt: "Marken wie Lindt haben eine enorme Zugkraft, der Kunde verlangt sie im Supermarkt. Gleichzeitig ist die Preissensibilität weiterhin hoch." Es werde spannend, wie lange Verbraucher die Preiserhöhungen noch mitmachten.