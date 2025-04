Fakten

Man kennt sie seit gefühlten Ewigkeiten: "Schmunzelhasen" von Milka oder "Goldhasen" mit Glöckchen von Lindt warten in vielen Supermärkten in Reih und Glied, um in Osternestern eine neue Heimat zu finden. Am Namen gestoßen hat sich in den ersten Jahrzehnten anscheinend niemand, obwohl "Ostern" darin gar nicht vorkommt. Der erste "Goldhase" wird seit 1952 hergestellt, der "Schmunzelhase" folgt 1973.