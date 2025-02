Mehr als 5.000 Vorschläge für geeignete Empfänger waren nach entsprechenden Aufrufen in den örtlichen Medien eingegangen. "Da ist jede Whatsapp, jede Mail angeschaut und bewertet worden, ob das was ist, und aus dem Topf ist ausgelost worden", schilderte Alexander Filz von den Damischen Rittern, die in Kooperation mit der Narrhalla den Münchner Faschingsumzug ausrichten.