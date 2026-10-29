Feiernde sollten an Halloween Rücksicht nehmen

Wie die Behörde berichtet, musste die Polizei in Hessen an Halloween in den vergangenen Jahren häufiger ausrücken. Vermeintliche Streiche seien zur Anzeige gebracht worden, zudem seien Feiernde untereinander in Streit geraten. Damit Halloween für alle ein fröhliches Fest bleibe, ruft das Landeskriminalamt dazu auf, Rücksicht zu nehmen und sich an die geltenden Regeln zu halten.