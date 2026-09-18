Scheinbar braucht die eine oder andere Geschichte manchmal ein paar Jahrzehnte, um wieder richtig Fahrt aufzunehmen. Schifffahrt in diesem Fall. Die Pariser Schaumrollen, die einst durch Familie Weyher nach Römhild kamen, erleben derzeit in der Stadt ein erstaunliches Revival. Zur Verleihung des ersten Römhilder Denkmalpreises durch die Marlis und Gerd Weyher-Stiftung waren sie zum Beispiel wieder da. Zwei Wochen später, zum Tag des offenen Denkmals, ebenfalls. Und wer einmal eine gekostet hat, weiß, warum um das süße Gebäck inzwischen fast so etwas wie ein kleiner Kult entstanden ist.