Dresden - Stollenessen zum Beruf machen: Das kann man nun auch ganz offiziell. Denn am Donnerstag werden in Dresden die ersten Stollensommeliers verabschiedet, wie die Akademie Deutsches Bäckerhandwerk Sachsen bekanntgab. Insgesamt 17 Bäcker- und Konditormeister, aus Sachsen, Thüringen, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Hamburg, hätten sich sei Mai zum Stollensommelier fortgebildet. Teilweise seien die Teilnehmer, darunter vier Frauen, schon älter als 60 Jahre gewesen, erzählte Schulleiter André Bernatzky.