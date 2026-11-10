Stollen mit dem Geschmack einer Piña Colada

"Insbesondere jüngere Generationen lassen sich mit klassischen Zutaten wie Rosinen, Zitronat und Orangeat nicht immer begeistern", heißt es in der Mitteilung. Nun soll die süße Verführung also modern interpretiert werden. Sogar Stollen mit dem Geschmack einer Piña Colada gebe es schon, sagte Schulleiter Bernatzky. Andere Kollegen würden das Weihnachtsgebäck gar mit Gummibärchen oder Himbeeren sowie Haselnüssen, Pistazien oder Schokolade verfeinern, berichtet er. Die Qualifizierung zum Stollensommelier ist nach Angaben der Akademie weltweit einzigartig.