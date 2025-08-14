Seit einer Gründung im September 2023 ist der Förderverein der Grundschule Sünna ein aktiver Bestandteil des Schullebens geworden. Mit viel Engagement und zielgerichtetem Einsatz konnten seither zahlreiche Projekte umgesetzt werden, die den Alltag der Schülerinnen und Schüler bereichern. Seit Februar 2024 ist der Verein offiziell eingetragen – ein wichtiger Schritt, der die Umsetzung weiterer Vorhaben erleichtert hat.