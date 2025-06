Die Arbeiten am Neubau des Radwegs an der B 84 in Sünna Richtung Vacha, vom „Breiten Rasen“ bis zum „Alten Bahnhof“, haben rund drei Wochen geruht. Er sei gefragt worden, ob es einen amtlichen Baustopp gab, berichtete Bürgermeister Roland Ernst (parteilos) in der Unterbreizbacher Gemeinderatssitzung. Das sei nicht der Fall. „Die Firma hat einfach umgeswitcht, weil eine andere Maßnahme wohl mehr gebrannt hat als hier in Sünna.“