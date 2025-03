Die Rumpelshäuser Karnevalisten feierten wieder einen farbenprächtigen und schrillen Straßenkarneval bei ihrem traditionellen Umzug durch Sünna, welcher diesmal schon am Samstag stattfand. 17 verschiedene Bilder schlängelten sich dabei die Dorfmeile hinunter und wurden vom gut gelaunten närrischen Volk groß gefeiert. Neben den vielen Einheimischen Jecken waren wie immer die Karnevalvereine aus Unterbreizbach und Vacha in stattlicher Anzahl vertreten. Sehr zur Freude des RCC kamen auch erstmals Abordnungen aus Kranlucken und Zella/Rhön die den gesamten Umzug immens bereicherten. Alle Vereine hatten neben ihren Prinzenpaaren, Garden, Elferräten auch weitere bunt gemischte Laufgruppen mitgebracht. Für gute Stimmung auf der Straße sorgten die Ulstertaler Musikanten und DJ Alex. Die vorbeiziehenden Gruppen wurden von den Moderatoren Jan Deisenroth und Thomas Gimpel vorgestellt. Beide moderierten in luftiger Höhe von einer Hebebühne aus und versorgten die „Bürgersteignarren“ mit allen wichtigen Infos zu den Mitwirkenden. Und diese hatten sich wieder manchen absoluten Hingucker einfallen lassen – wie die spanischen Hofmöpse, die Marinecrew oder das Oechsenberg-Kaiserpaar samt Gefolge. Manch lustiger Slogan an den Fahrzeugen sorgte zudem für reichlich Erheiterung. So wird man nur zum „Superheld“, wenn man sich auch selbst für „super“ hält, war unter anderem zu lesen. Genau wie: „Liebe Leute, schaut mal hier – Sangria säuft der Höfer Stier.“ Von den Umzugswagen herunter segelten zudem natürlich jede Menge süße Schleckereien – sehr zur Freude für Groß und Klein am Straßenrand. Rund um das Sünnaer Feuerwehrhaus wurde anschließend noch kräftig Party gefeiert, die von den noch zahlreich verbliebenen Narren, die sichtlich ihren Spaß am närrischen Treiben hatten, in vollen Zügen genossen wurde.