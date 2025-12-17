Was? Karpfenschießen? – Wer noch nie etwas von dem beliebten Sülzfelder Wettbewerb gehört hat, der könnte annehmen, dass sich Bewaffnete rings um einen See versammeln und wild auf Fische ballern. Doch weit gefehlt. Der Wettkampf ist völlig unblutig. Der Karpfen, auf den Schützen aus 25 Meter Distanz mit Pistole oder Revolver schießen, ist lediglich ein Motiv auf einer Scheibe. Das rote Herz darin nehmen die sicheren Schützen am liebsten ins Visier: Denn jeder Treffer bringt die Höchstpunktzahl von 20. Wer hingegen Schwanz oder Flosse durchlocht, muss Minuspunkte in Kauf nehmen.