Auch wenn eine weiß gezuckerte Winterlandschaft mit ordentlich Schnee und Kälte als einladendes Ambiente noch fehlte: An seinem ersten Wochenende erwies sich der Sühler Chrisamelmart anno 2025 als Besuchermagnet. Vor allem am Sonntag, hier in Kombination mit dem geöffneten Geschäften und der Modellbahnausstellung im Rathaus, kamen viele meist ganz in Familie, um sich im heimeligen Ambiente zwischen Dianabrunnen, Waffenschmied und Unterem Markt in vorweihnachtliche Stimmung versetzen zu lassen. Wie an allen Adventssonntagen kam auch der Weihnachtsmann, um von den Kindern aus erster Hand ihre Wünsche zu erfahren – und um das erste Lichtlein, das eigentlich ein Mega-Licht ist – auf dem Riesenadventskranz auf dem Unteren Markt anzuzünden. Der Adventskranz mit sage und schreibe sieben Metern Durchmesser ziert erstmals den Chrisamelmart und sorgte bei vielen Besuchern ob seiner Dimension immer wieder für Erstaunen. Angefertigt wurde er von der aus Ungarn stammenden Ildiko Schwarz und ihren fleißigen Helfern vom Verein „Bida“.