Jingle Bells klingt durch die Innenstadt, Besucher schlendern zwischen den Buden hindurch und an den Ständen duftet es nach süßen und herzhaften Leckereien. Doch zwischen den vertrauten Klassikern gibt es in diesem Jahr auch Neues zu entdecken. Einige Aussteller haben zum ersten Mal den Weg nach Suhl gefunden. Ob süß, herzhaft, kreativ oder interaktiv - der Sühler Chrisamelmart hat so einiges zu bieten.